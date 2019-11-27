Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов. Соответствующие фотографии опубликовало принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Так, первая концепция в целом незначительно отличается от действующих вагонов такого типа. Например, на изображении присутствует аналогичный столик и верхние полки над двумя нижними. Однако концепция подразумевает наличие раздвижных перегородок между спальными местами, собственных столиков и ящиков для багажа пассажиров боковых мест.

Второй вариант отчасти напоминает интерьер капсульных отелей с индивидуальными отсеками для туристов. Предполагается, что длина полки при этом увеличится более чем на 20 сантиметров. Третий проект, также с капсульным дизайном мест, подразумевает идентичную планировку верхних и нижних спальных мест и увеличение их длины лишь на десять сантиметров.

Фото: пресс-служба ФПК 1 /7

Кроме того, в рамках персонализации пространства в вагонах внедрят индивидуальные розетки и регуляторы температуры воздуха, а также устройства для бесплатной раздачи воды, душевые комнаты, вендинговые аппараты, индивидуальные сейфы и зоны отдыха.

О том, в какие сроки планируется утвердить окончательную концепцию плацкартных вагонов, в пресс-службе ФПК не уточнили.

19 ноября варианты плацкарта нового поколения представила компания «Трансмашхолдинг». Проект предусматривал наличие индивидуального пространства у каждого пассажира. Полки установлены в шахматном порядке вдоль вагона, спальные места более длинные, есть индивидуальные шторки, столики и место для багажа.

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