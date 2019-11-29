Названо преимущество места около иллюминатора в самолете

Пассажиры самолета, выбравшие места около иллюминатора, меньше подвержены риску заразиться респираторными заболеваниями в сезон простуд и гриппа. Об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов американского Университета Эмори, пишет Forbes.

Согласно выводам ученых, кресло у окна является более изолированным — в такой ситуации в непосредственной близости к пассажиру находится только один человек. Согласно статистике, те, кто сидит у прохода, в среднем имеют 64 близких контакта с попутчиками за рейс, в середине ряда — 58, а у иллюминатора — всего 12 контактов.

Отмечается, что еще большего «защитного» эффекта можно достичь, если не покидать свое место в течение полета. В среднем же, отмечают исследователи, вероятность заражения простудой или гриппом для большинства людей в самолете составляет три процента. Такой риск возрастает до 80 процентов, если больной человек оказывается на расстоянии двух кресел от здорового, а также перед или позади него.

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В целом же пассажирам для профилактики рекомендуется чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их при помощи дезинфицирующих средств на основе спирта и антибактериальных салфеток. По возможности следует обработать окружающие поверхности и не касаться руками глаз, носа и рта.

12 апреля эксперты онлайн-сервиса Aviasales провели исследование и выяснили, какие места в самолете путешественники считают самыми комфортными. Оказалось, что более 70 процентов респондентов отдают предпочтение сиденью у иллюминатора. Туристы считают, что это место отлично подходит для сна, а также позволяет насладиться видом из окна и сделать красивые снимки.

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