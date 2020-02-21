Названы самые безопасные места в российских поездах

Большинство россиян предпочитают спать на нижней полке в поезде из соображений безопасности. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

За этот вариант проголосовало 73,6 процента опрошенных. В то же время 5,2 процента россиян считают самыми надежными сидячие места, 3,6 процента назвали наиболее безопасной верхнюю полку, а 3 процента — боковую.

Кроме того, выяснилось, что любимыми вагонами российских путешественников являются расположенные в середине состава. Их предпочитают 47,7 процента респондентов. 11,1 процента выбирают вагоны в головной части состава, 5,9 процента — в хвостовой.

Ранее в феврале специалисты сервиса OneTwoTrip также выяснили, какие места нравятся россиянам в самолете. Оказалось, что почти половина россиян (48,4 процента) предпочитают садиться в самолетах у иллюминатора. Путешественники признались, что выбирают такие кресла в основном из-за их удобства.

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