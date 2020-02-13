Разрешен спор между пассажирами верхних и нижних полок в российских поездах

Пассажиров верхних и нижних полок в российских поездах дальнего следования уравняют в правах по размещению ручной клади. Соответствующую инициативу подготовили в Минтрансе России, пишет «Российская газета».

Как поясняет издание, ведомство намерено внести в действующие правила «уравнивающий» пункт, таким образом будет разрешен спор между пассажирами. В таком случае путешествующие вне зависимости от занимаемого места смогут пользоваться пространством для ручной клади как на нижних, так и на верхних полках — исходя из конструктивной специфики вагона.

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Отмечается, что в настоящее время правила не дают пассажирам четких указаний. Так, в одном из пунктов сказано, что преимущественные права закреплены в зависимости от занимаемого места: например, в двухэтажных вагонах и вагонах габарита РИЦ — под нижней полкой, а в вагонах со спальными местами поездов «Стриж» — на верхней. В то же время другой пункт документа гарантирует туристам равный доступ.

25 декабря прошлого года сообщалось, что РЖД представила новый электронный билет на поезда дальнего следования, в котором указано, что пассажирам с верхней полки позволяется занимать нижнюю в дневное время. Однако позднее студия Артемия Лебедева показала обновленный дизайн билетов, но в них не оказалось анонсированной ранее графы.

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