Названы самые выгодные месяцы для путешествий по России

Самыми выгодными месяцами для путешествий по России оказались февраль и март. Такой вывод сделали специалисты онлайн-сервиса для бронирования авиабилетов OneTwoTrip. Результаты их исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, в столицу дешевле всего обойдется поездка в марте — весной билет стоит в среднем 9,2 тысячи рублей, что на 53 процента дешевле, чем в самый высокий сезон. В Сочи также выгоднее всего лететь в начале весны: в это время зафиксирована самая низкая цена — 9,1 тысячи рублей, что на 75 процентов ниже, чем в самый дорогой месяц.

В Санкт-Петербург лучше отправиться в феврале, когда авиабилеты стоят в среднем 8 200 рублей (на 68 процентов дешевле, чем в июле).

Кроме того, выяснилось, что летать по России в летние месяцы дороже. «Летом авиабилеты по всем популярным направлениям дороже всего: это высокий туристический сезон, когда в школах каникулы и многие берут отпуска на работе», — пояснил директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов, добавив, что самое невыгодное время, — это середина и конец лета.

В феврале авиакомпанию «Победа» признали перевозчиком с самыми выгодными билетами в России. Эксперты проанализировали средние чеки на перелет из Москвы по самым популярным направлениям 2019 года, рассмотрев отдельно поездки по России и за границу. Безусловным лидером оказался лоукостер «Победа».

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