Названа российская авиакомпания с самыми дешевыми билетами

Авиакомпанию «Победа» признали перевозчиком с самыми выгодными билетами в России. Об этом сообщается в результатах исследования, проведенного онлайн-сервисом по поиску авиабилетов Aviasales.

Эксперты проанализировали средние чеки на перелет из Москвы по самым популярным направлениям 2019 года, рассмотрев отдельно поездки по России и за границу. Безусловным лидером оказался лоукостер «Победа».

Так, внутренние перелеты у бюджетного перевозчика обходились клиентам в среднем на 22,5 процента дешевле, чем у конкурентов. Например, авиакомпания предлагала лучшие цены на рейсы в Санкт-Петербург (4,4 тысячи рублей), Минеральные Воды (5,8 тысячи рублей), Калининград (7,5 тысячи рублей) и Владикавказ (6 тысяч рублей).

На втором месте среди авиакомпаний с самыми выгодными билетами оказалась Nordavia, которая предлагает перелеты в Новосибирск за 9,3 тысячи рублей и в Самару за 3,9 тысячи рублей. Кроме того, в рейтинг вошли Rusline (средний чек — 6,6 тысячи рублей), Red Wings (7,6 тысячи) и Nordwind (7,8 тысячи).

Ранее эксперты Aviasales проанализировали, в какой месяц выгоднее всего приобретать авиабилеты. В исследовании учитывались бронирования по маршруту туда-обратно в расчете на одного взрослого пассажира. Таким образом выяснилось, что удачнее всего сэкономить на перелете можно в январе.

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