МИД России раскритиковал выдвигавшую условия для эвакуации россиян Черногорию. С таким заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Это должно стать примером того, как действовать нельзя», — подчеркнула она. По мнению Захаровой, это должно стать уроком и для других стран. Представитель МИД добавила, что Черногория повела себя безответственно.

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Ранее сообщалось, что правительство Черногории выдвинуло условие для разрешения эвакуировать из страны российских туристов — власти страны потребовали доставить без билетов из Москвы в Тиват 50 своих граждан.

При этом накануне авиакомпания «Победа» направила им запрос на вылет, однако разрешения так и не получила. Сообщалось примерно о тысяче клиентов перевозчика, которые не могли вернуться домой. Кроме того, стало известно, что черногорские отели отказываются заселять россиян, среди которых были в том числе онкобольные, без справок о состоянии здоровья.

Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности — из-за ограничений авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ. Российские дипломаты и консульства начали работу по содействию россиянам.

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