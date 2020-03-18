Определена судьба застрявших в Черногории из-за коронавируса россиян

Определена судьба российских туристов, которые застряли в Черногории из-за ограничений, введенных после вспышки коронавируса. Об этом в среду, 18 марта, сообщает RT в своем Telegram-канале.

По словам пресс-секретаря посольства России в Черногории Кирилла Киржа, власти страны дали свое согласие на эвакуацию путешественников самолетами российских авиакомпаний. Он также уточнил, что в настоящее время черногорской стороне переданы списки граждан, имеющих на руках билеты для возвращения на родину.

Материалы по теме Россияне не могут вернуться в страну из-за коронавируса Тысячи людей застряли за границей из-за карантина и приостановки авиасообщения

Ранее сообщалось, что правительство Черногории выдвинуло условие для разрешения эвакуировать из страны российских туристов — власти страны потребовали доставить без билетов из Москвы в Тиват 50 своих граждан.

При этом накануне авиакомпания «Победа» направила им запрос на вылет, однако разрешения так и не получила. Сообщалось примерно о тысяче клиентов перевозчика, не имеющих возможности вернуться домой. Кроме того, стало известно, что черногорские отели отказываются заселять россиян, среди которых были в том числе онкобольные, без справок о состоянии здоровья.

Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности — из-за ограничений авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ. Российские дипломаты и консульства начали работу по содействию россиянам.