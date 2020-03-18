Россиянин описал происходящее в закрытой на карантин Испании

Российский блогер Олег Овчинников описал происходящее в закрытой на карантин Испании. Видео со своим рассказом он разместил в Instagram.
Блогер прилетел в Испанию, где живет и работает, из Гваделупы — с находившегося на карантине из-за заражения двух человек коронавирусом круизного судна Costa Magica, — и не узнал страну, где еще пару недель назад «весело шутили про туалетную бумагу в соцсетях».
«Я вернулся как будто в фантастическую утопию, когда улицы вымерли, и по ним медленно ездят полицейские машины и призывают граждан оставаться дома. В Сантьяго еще ничего, а в Мадриде для этой цели используют дроны с громкоговорителями. В стране закрыты детские сады, школы, университеты. Проще перечислить, что работает — поликлиники, продуктовые и специализированные магазины. В аптеки пускают не более двух человек одновременно, остальные ждут снаружи, сохраняя метровую дистанцию», — рассказал Овчинников.
По его словам, местным жителям запрещают выходить на улицу без веской причины (выход на работу, магазин, аптеку или поликлинику), в противном случае им грозит штраф от 600 до 30 тысяч евро. Запрещается выводить на улицу детей, однако можно гулять с животными, но только одному человеку. За нарушение правил карантина в Мадриде уже выписано 342 штрафа и арестованы девять человек.
Каждый вечер испанцы устраивают час аплодисментов — высовываются из окон и аплодируют или стучат по кастрюлям. Считается, что таким образом они благодарят врачей, но по мнению блогера, испанцы просто показывают, что «еще живы и не одиноки».
По последней информации, в стране зафиксированы 11 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 500 человек погибли, 1,1 тысячи вылечились.
Всего в мире зарегистрировано более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом. От вызванного им заболевания COVID-19 умерли свыше восьми тысячи человек. Случаи заболевания выявлены в 146 странах. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения