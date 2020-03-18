Россиянин описал происходящее в закрытой на карантин Испании

Российский блогер Олег Овчинников описал происходящее в закрытой на карантин Испании. Видео со своим рассказом он разместил в Instagram.

Блогер прилетел в Испанию, где живет и работает, из Гваделупы — с находившегося на карантине из-за заражения двух человек коронавирусом круизного судна Costa Magica, — и не узнал страну, где еще пару недель назад «весело шутили про туалетную бумагу в соцсетях».

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«Я вернулся как будто в фантастическую утопию, когда улицы вымерли, и по ним медленно ездят полицейские машины и призывают граждан оставаться дома. В Сантьяго еще ничего, а в Мадриде для этой цели используют дроны с громкоговорителями. В стране закрыты детские сады, школы, университеты. Проще перечислить, что работает — поликлиники, продуктовые и специализированные магазины. В аптеки пускают не более двух человек одновременно, остальные ждут снаружи, сохраняя метровую дистанцию», — рассказал Овчинников.

По его словам, местным жителям запрещают выходить на улицу без веской причины (выход на работу, магазин, аптеку или поликлинику), в противном случае им грозит штраф от 600 до 30 тысяч евро. Запрещается выводить на улицу детей, однако можно гулять с животными, но только одному человеку. За нарушение правил карантина в Мадриде уже выписано 342 штрафа и арестованы девять человек.

Каждый вечер испанцы устраивают час аплодисментов — высовываются из окон и аплодируют или стучат по кастрюлям. Считается, что таким образом они благодарят врачей, но по мнению блогера, испанцы просто показывают, что «еще живы и не одиноки».

По последней информации, в стране зафиксированы 11 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 500 человек погибли, 1,1 тысячи вылечились.

Всего в мире зарегистрировано более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом. От вызванного им заболевания COVID-19 умерли свыше восьми тысячи человек. Случаи заболевания выявлены в 146 странах. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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