Застрявший на зараженном коронавирусом лайнере россиянин описал происходящее

Застрявший на зараженном коронавирусом круизом лайнере Costa Magica россиянин описал происходящее на борту. Его рассказ приводится в Telegram-канале RT.

Олег Овчинников сообщил, что паники на корабле нет. По его словам, медики разбили в порту острова Мартиника палаточный лагерь для выгрузки пассажиров, живущих на нем.

«Всех остальных ждет двухнедельный карантин, но пока не понятно, где: на судне, на Мартинике или в Гваделупе», — отметил турист. Он также добавил, что в порт направляется еще один лайнер компании, на котором также находятся туристы с подозрением на коронавирус.

Ранее 13 марта сообщалось, что на борту круизного лайнера Costa Magica оказались 20 россиян, однако позднее выяснилось, что российских граждан на нем 30. Судно оказалось заблокированным в море из-за подозрений на коронавирус SARS-CoV-2 у пятерых человек на борту, среди которых три члена экипажа и два пассажира.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 130 тысяч человек. Более 4,7 тысячи скончались, 68,6 тысячи — вылечились. В России известно о 34 случаях заражения SARS-CoV-2.

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