Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине. Об этом пишет NGS24.RU.

По информации издания, на примерно 800 пассажиров трех самолетов, прибывших из стран Азии, работали всего три специалиста Роспотребнадзора, поэтому выдачи справок пришлось ждать в течение нескольких часов. В результате попавшие под режим изоляции россияне вышли из себя.

«Выход из аэропорта решено было брать штурмом. Удивительно, но трое сотрудников полиции не могли остановить разъяренную толпу», — рассказала одна из очевидиц произошедшего и добавила, что многие туристы ушли, так и не получив документы. Другая пассажирка отметила, что дождалась своей очереди на выдаче, однако бланки для постановлений закончились. По ее словам, путешественников отпустили с условием, что они сами свяжутся с Роспотребнадзором на следующий день.

В свою очередь в ведомстве сообщили, что проинформировали всех пассажиров о правилах карантина и привезут им все необходимые документы на дом. «Увеличится число специалистов, но люди и так работают практически круглосуточно», — подчеркнула представитель Роспотребнадзора Наталья Краснопеева.

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