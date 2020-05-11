Россия пригрозила ввести ограничения для турецких автоперевозчиков, если Анкара не снимет аналогичные меры в отношении российских операторов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

В ведомстве отметили, что министр Евгений Дитрих провел телефонный разговор с турецким коллегой Адилем Караисмаилоглу. В частности, речь шла о снятии ограничений для российских автоперевозчиков при въезде на территорию Турции. Турецкая сторона проинформировала, что в ближайшее время намеревается снять все введенные ранее ограничения.

Если обещания не будут выполнены, 11 мая с 23:00 российская сторона введет зеркальные меры.

Власти Турции ввели ряд ограничений на въезд иностранных автомобильных грузоперевозчиков. Среди некоторых — подписание обязательства покинуть турецкое государства в течении 72 часов, однако такой срок мал, уверены в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

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