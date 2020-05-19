Названы регионы России с подешевевшей землей

Цены на российские участки с мая 2019 года держались примерно на одном уровне — около 40 тысяч рублей за сотку. Однако в апреле 2020-го они снизились на 2,3 процента по сравнению с мартом, а в мае — еще на 0,5 процента. На данный момент стоимость сотки под ИЖС в России составляет в среднем 38,9 тысячи рублей. Об этом говорится в материале портала «Авито Недвижимость», поступившего в распоряжение «Ленты.ру».
В качестве регионов, где земля за месяц подешевела сильнее всего, эксперты называют Ростовскую (минус 10,9 процента, в среднем 122,5 тысячи рублей), Саратовскую области (минус 9,1 процента, 45,5 тысячи рублей) и Башкирию (минус 7,3 процента, 40 тысяч рублей). Далее в рейтинге идут Архангельская область (минус 5,2 процента, 27 тысяч рублей), а также, Краснодарский (100 тысяч рублей) и Пермский (23,3 тысячи рублей) края с падением цены на 4,3 процента.
Как сообщают риелторы, во время самоизоляции россиянам понравилась жизнь за городом, и, скорее всего, это продолжится и после всех ограничений. Спрос на дачи, судя по просмотру объявлений, вырос на 11,6 процента по сравнению с мартом и на 12,3 процента относительно апреля 2019-го. Спрос на аренду загородных домов за прошлый месяц увеличился в 3,2 раза, а на их покупку — на 89 процентов.
По словам представителя портала, на данный момент наибольшей популярностью среди участков под ИЖС пользуется земля, расположенная менее чем в километре от города: каждый четвертый интернет-пользователь рассматривает именно такой вариант. Второй по популярности формат, на который приходится 13 процентов спроса, — участок на расстоянии 11-30 километров от города.
Ранее специалисты рынка недвижимости назвали районы Подмосковья с самыми дешевыми дачами — это Серебряно-Прудский и Озерский. За стандартный дом здесь просят менее одного миллиона рублей. Также недорогие дачи (1-1,2 миллиона) можно приобрести в Зарайском, Орехово-Зуевском и Луховицком районах.