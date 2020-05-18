В России продавали аппараты ИВЛ из 90-х по 700 тысяч рублей за штуку

В России продавали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из 1990-х по 700 тысяч рублей за штуку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет об аппаратах «Фаза-5НР». Организатором продажи, по данным следствия, является бывший депутат Нижегородской гордумы от «Справедливой России» Валерий Гельжинес. Отмечается, что медицинская техника, долгое время хранившаяся на складах и не имевшая разрешений на эксплуатацию, была куплена за бесценок на складе в Костроме.

Первая партия из 286 приборов была доставлена в село Новохаритоново Раменского района Московской области. Ее сгрузили на пустующий склад гжельского завода «Электроизолятор». После этого Гельжинес и его напарник Игорь Бортников разместили объявление в сети, предлагая один аппарат ИВЛ за 700 тысяч рулей. Однако реализовать товар не удалось.

Вскоре на склад под видом покупателя прибыл оперативник подмосковного ОБЭПиК, вооруженный аудио- и видеоаппаратурой. Он заявил, что планирует приобрести сразу 100 комплектов медицинской техники. Правоохранитель записал разговор, в ходе которого продавцы подтвердили отсутствие разрешительной документации, но обещали за две тысячи рублей ее быстро оформить.

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В результате торговцы были задержаны. Им предъявили обвинение в покушении на мошенничество.

В феврале сообщалось, что в Москве трое предпринимателей отдали около 10 миллионов рублей мошенникам, продававшим несуществующие медицинские маски от коронавируса на «Авито».

Мошенники «продали» в общей сложности 640 тысяч масок по 1,5 рубля за штуку (ниже средней цены). Директор одного из московских ресторанов сети McDonald’s отдал мошенникам 144 тысячи рублей, еще один предприниматель — около 100 тысяч. Остальную сумму мошенники получили от владельца фармацевтической компании Евгения П. за большую партию масок.

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