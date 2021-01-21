Фигура самой высокооплачиваемой знаменитости в бикини вызвали споры в сети

Бывшая самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер, которую также признали наиболее высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года, сфотографировалась в бикини и вызвала споры в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

На размещенной в Instagram серии кадров 23-летняя Дженнер позирует у бассейна в купальнике персикового оттенка. Ее образ дополнен подвесками на шее, браслетами, кольцами и цепью на талии. «Мечтательно», — подписала она пост, набравший почти десять миллионов лайков.

Пользователи сети раскритиковали знаменитость за ее неестественный внешний вид. «Хвастаешься фальшивыми волосами, лицом, ногтями, грудью и ягодицами… Это должно нас впечатлить?», «Она выглядит как сексуализированная лягушка», «Ты похожа на инопланетянина со своей маленькой плоской головой, которая не вяжется с твоим большим деформированным телом», «Ее зад стал еще больше, конечно, ведь пластические операции во время самоизоляции никто не отменял», «А теперь покажи нам фото без фотошопа», — высказывались они.

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Другие комментаторы выступили в защиту Дженнер. «Прекрасная, натуральная красота! У нее чудесное тело, волосы и душа», «Никогда еще не видел ее настолько прекрасной», «Вау, мечтаю, чтобы моя жена была такой же красивой», «Ты невероятное вдохновение для всех молодых женщин», «Я поставила эти снимки на заставку своего телефона», — писали юзеры.

Ранее в январе Кайли Дженнер показала поклонникам интерьер своей ванной комнаты и получила насмешки в соцсетях. На опубликованных кадрах предпринимательница демонстрировала душевую в бежевых и черных тонах, отделанную стеклом и мрамором. Внимание зрителей привлек напор воды, которая лилась из душа: он показался им «слишком слабым для такого роскошного дома».