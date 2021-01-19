Самую высокооплачиваемую знаменитость подняли на смех из-за воды в ее душевой

Бывшая самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер, которую также признали наиболее высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года, показала поклонникам интерьер своей ванной комнаты и получила насмешки в соцсетях. Снимки помещения были размещены в Instagram-сторис, после чего в Twitter появились комментарии пользователей.

На опубликованных кадрах предпринимательница демонстрировала душевую в бежевых и черных тонах, отделанную стеклом и мрамором. Внимание зрителей привлек напор воды, которая лилась из душа: он показался им «слишком слабым для такого роскошного дома».

«Наши душевые в общежитии маленькие и безвкусные, но, по крайней мере, давление воды там лучше, чем у Кайли Дженнер», «Посмотрите на эту тонкую струю, которая льется из крошечного смесителя. И это ванная миллиардерши?», «У меня даже дома напор воды намного сильнее, чем у Кайли», «У Дженнер дом за 35 миллионов долларов, и вот это — напор воды в ее душе», — высмеивали они.

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Сама Кайли Дженнер пока не давала комментариев по этому поводу.

В июне 2020 года сообщалось, что Кайли Дженнер потратила более 100 миллионов долларов (более семи миллиардов рублей) за 12 месяцев на недвижимость и частные самолеты. В частности, ко дню рождения дочери она приобрела частный самолет Global Express Jet и обустроила его аттракционами и надувными замками. Кроме того, за 36,5 миллиона долларов (два миллиарда рублей) Дженнер купила поместье в Калифорнии, а также участок земли рядом со своим домом в Хидден-Хилс за 15 миллионов долларов (один миллиард рублей).