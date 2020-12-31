Снимки самой высокооплачиваемой знаменитости в мире в бикини взволновали фанатов

Бывшая самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер, которую также признали наиболее высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года, сфотографировалась в бикини перед Новым годом и взволновала фанатов. Снимки опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

На серии кадров 23-летняя Дженнер позирует в бассейне в купальнике кремового оттенка. Ее образ также дополнен очками в тон и многочисленными украшениями — колье, несколькими золотыми браслетами и серьгами.

«Плыву в 2021 год», — подписала знаменитость публикацию, которая набрала более семи миллионов лайков.

Подписчики Дженнер пришли в восторг от ее снимков. «Ты выглядишь просто фантастически», «Какая ты горячая, Кайли», «О боже, ты великолепна», «Настоящая русалка», «Я раскрыла рот от восторга», — хвалили они внешность модели в комментариях.

В декабре предпринимательница и модель Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года по версии журнала Forbes. За год удалось заработать 590 миллионов долларов. Второе место занял рэпер Канье Уэст (170 миллионов долларов, а третье — теннисист Роджер Федерер с доходом в 106 миллионов долларов.