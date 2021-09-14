Кендалл Дженнер прошлась по улице в просвечивающем грудь топе

Супермодель Кендалл Дженнер прошлась по улицам Нью-Йорка в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 25-летнюю знаменитость в Сохо во время прогулки с возлюбленным, баскетболистом Девином Букером. Дженнер была одета в расклешенные бежевые брюки, белый топ, через который просвечивала грудь, и бежево-коричневый кардиган. Ее образ дополнили черные вьетнамки, кепка и солнцезащитные очки.

Читатели издания обругали внешний вид модели в комментариях. «Давайте будем честны: если Кендалл наденет бюстгальтер, то это будет действительно стоящая новость», «Грудь никогда не останется в красивой форме, если отказаться от бюстгальтера», «Похожа на корову, которую только что подоили», «У Кендалл ужасные обувные предпочтения», — высказывались они.

Ранее в сентябре Кендалл Дженнер прошлась по улицам в полупрозрачном платье. Ее запечатлели, когда она покидала ресторан в центре города. Она была одета в маленькое черное платье, состоящее из шелковой юбки до колен и топа из полупрозрачной ткани, через который просвечивался кружевной бюстгальтер.