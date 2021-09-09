Кендалл Дженнер снялась на пляже в купальнике и шубе

Супермодель Кендалл Дженнер приняла участие в пляжной фотосессии и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 25-летнюю знаменитость в Малибу на берегу океана во время съемки для неизвестного проекта. Дженнер позировала с распущенными волосами в укороченной меховой шубе коричневого цвета, надетой поверх слитного черного купальника. Ее также запечатлели в черном велосипедном боди и белом пуховике.

Читатели издания принялись обсуждать внешний вид супермодели. «Слишком худая и неинтересная», «Глупая девочка снимает штаны перед камерой, потому что ей больше нечего предложить. Этой несчастной семье нужно пожертвовать половину своего незаслуженного богатства на благородные цели, а затем исчезнуть», «Она худая, ничего сексуального в этом нет. Похожа на скелет», «Неужели она не устала постоянно сниматься полуголой?» — высказывались они.

Ранее в сентябре Кендалл Дженнер прошлась по улицам в полупрозрачном платье. Ее запечатлели, когда она покидала ресторан в центре города. Она была одета в маленькое черное платье, состоящее из шелковой юбки до колен и топа из полупрозрачной ткани, через который просвечивался кружевной бюстгальтер.