Кендалл Дженнер засудили на миллион долларов за пропущенную фотосессию

Итальянский модный бренд Liu Jo подал в суд на американскую супермодель Кендалл Дженнер за нарушение модельного контракта. Об этом сообщает Eonline.

По информации издания, компания подала иск на 25-летнюю знаменитость в Нью-Йоркский городской суд 2 августа. Согласно документу, Дженнер пропустила одну из двух запланированных фотосессий, за которые в общей сложности ей должны были заплатить 1,5 миллиона долларов (109,7 миллиона рублей).

Первую съемку провели в июле 2019 года. В феврале 2020-го звезда получила за нее 1,3 миллиона долларов (95 миллионов рублей). Вторая фотосессия была запланирована на март 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на осень, не утвердив конкретную дату. Представители бренда заявили, что Дженнер перестала отвечать на сообщения организаторов съемок, тем самым нарушив условия контракта.

Кроме того, в сентябре 2020 года стало известно, что модель отправилась в Италию на съемки для бренда Versace. В связи с этим Liu Jo потребовала от звезды возмещение ущерба в размере не менее 1,8 миллиона долларов (131,7 миллиона рублей). «Из-за отказа госпожи Дженнер добросовестно вести переговоры мы были вынуждены найти ей замену и пересмотреть всю фотосессию. Из-за этого наша компания понесла огромные убытки», — говорится в сообщении истца.

Кендалл Дженнер, в свою очередь, отрицает обвинения марки. Представитель нью-йоркского модельного агентства The Society Management, имя которого не указано, прокомментировал произошедшее: «Этот иск не имеет под собой никаких оснований. Руководство нашей компании от имени госпожи Дженнер постоянно предлагало Liu Jo альтернативные даты и места проведения съемки, которую из-за пандемии коронавируса пришлось отложить на неопределенный срок».

Подробности произошедшего выясняются.

В мае во внешности Кендалл Дженнер в рекламе текилы увидели оскорбление целого народа. Знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото и видео со съемок рекламной кампании алкогольного напитка в Мексике. На одном из размещенных снимков манекенщица запечатлена рядом с лошадью. Она была одета в ковбойскую шляпу, белую футболку, зеленую рубашку в полоску и синие джинсы. Пользователи сети раскритиковали звезду за то, что ее образ был основан на стереотипах о мексиканских фермерах.