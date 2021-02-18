Внешность и походка Кендалл Дженнер в новой съемке журнала Vogue стали мемом

Супермодель Кендалл Дженнер стала героиней мемов в соцсетях из-за своего внешнего вида на кадрах новой съемки для американской версии модного журнала Vogue. Соответствующие комментарии появились в Twitter.

В Instagram-аккаунте издания опубликовали короткий ролик, на котором 25-летняя знаменитость шагает в разных локациях по направлению к камере. На первом кадре она запечатлена в объемной разноцветной футболке, широких бежевых штанах и черной обуви, а на втором — в одежде бренда Givenchy: красном полупрозрачном лонгсливе, розовых джинсах и белых кроссовках.

Скриншоты из описанного видео и кадры с этой же съемки быстро распространились в интернете, поскольку пользователи сети были озадачены нелепыми нарядами и походкой манекенщицы. Например, юзерша с никнеймом miucciamuse разместила на своей странице твит с фотографией Дженнер и подписала: «Vogue пробил новое дно». Публикация набрала больше 123 тысяч лайков и вызвала дискуссию в комментариях.

«Ее образ, поза, выражение лица... Очень много вопросов», «Сперва я подумала, что это прикол», «Что это за чертовщина?», «Американский Vogue и Кендалл Дженнер объединили свою мощь, чтобы создать худшее фото, которое когда-либо появлялось на развороте модного глянца… Честное слово, именно так меня фотографирует мама, когда я прошу ее об этом. Не могу поверить, что это взаправду», «Это напомнило мне мем с Робертом Паттинсоном», «Вот так я выгляжу, когда пытаюсь найти еду в холодильнике», «В моем телефоне примерно пять тысяч таких же нелепых фотографий», — высказывались они.

В январе сенатор от штата Вермонт Берни Сандерc стал героем мемов из-за внешнего вида на инаугурации президента США Джо Байдена. Его запечатлели в парке марки Burton, которая специализируется на экипировке сноубордистов, и варежках, подаренных ему учительницей Джен Эллис.