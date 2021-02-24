С тела Кендалл Дженнер на видео в Instagram случайно «слетел» стройнящий фильтр

С нового видео американской супермодели Кендалл Дженнер случайно «слетел» стройнящий фигуру фильтр. На оплошность обратили внимание администраторы Instagram-аккаунта Celebrity Plastic.

Речь идет о размещенном на странице манекенщицы ролике, где она позирует перед зеркалом в бикини. На кадрах 25-летняя знаменитость сидит на коленях на полу гардеробной и держит в руках смартфон. Зрители заметили, что в какой-то момент на несколько секунд правое бедро Дженнер выпирает и нависает над плавками, а затем ее тело вновь становится стройным.

«Самый последний провал Кендалл Дженнер. Сбой случился из-за того, что она наложила на живот фильтр. Это разбивает мне сердце, ведь ее тело и без фотошопа одно из самых стройных из всех, что я видела», — подписали видео авторы поста.

Со страницы манекенщицы данное видео удалено.

Ранее в феврале Кендалл Дженнер стала героиней мемов в соцсетях из-за своего внешнего вида на кадрах новой съемки для американской версии модного журнала Vogue. В частности, пользователи сети были озадачены нелепыми нарядами и походкой манекенщицы.