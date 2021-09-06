Кендалл Дженнер прошлась по улицам в полупрозрачном платье

Супермодель Кендалл Дженнер прошлась по улицам Лос-Анджелеса в откровенном наряде и привлекла внимание стилистов. Фотографии папарацци публикует Vogue.

25-летнюю знаменитость запечатлели, когда она покидала ресторан в центре города. Она была одета в маленькое черное платье, состоящее из шелковой юбки до колен и топа из полупрозрачной ткани, через который просвечивался кружевной бюстгальтер.

Свой образ Дженнер дополнила черными босоножками, небольшой сумкой с зебровым принтом и защитной маской.

Модные редакторы Vogue оценили монохромный образ звезды, назвав его сдержанным, но в то же время сексуальным.

В августе Кендалл Дженнер снялась обнаженной для рекламы бренда Jaquemus и стала мемом в соцсетях. На одном из кадров она позирует обнаженной в розовых гольфах и босоножках на небольшом каблуке. Ее образ дополнили прямоугольная сумка такого же цвета, а также крупные серьги. Дженнер снялась боком к камере, держась руками и ногами за зеленый канат.