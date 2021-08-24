Знаменитости ввели в моду оголяющий грудь топ

Новая модель оголяющего грудь кроп-топа стала трендом благодаря знаменитостям. На соответствующие фотографии обратили внимание в Daily Mail.

Речь идет о топе со скрепкой в области декольте, который популярные актрисы, певицы и блогеры носят без нижнего белья. Согласно исследованию платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, в августе 2021 года количество поисковых запросов на подобные вещи выросло в сети на 78 процентов по сравнению с предыдущим месяцем.

Эксперты Lyst связывают увеличение спроса на откровенные топы с публичными появлениями звезд. Например, в подобной одежде прошлась по улицам Парижа супермодель Белла Хадид, а Эмили Ратаковски надела обнажающий грудь топ на прогулку в Нью-Йорке.

Кадрами в похожих образах также поделились в соцсетях актриса Меган Фокс, манекенщицы Хейли Бибер и Кендалл Дженнер, топ-модель Кайя Гербер и участницы реалити-шоу Love Island Милли Корт и Рейчел Финни. Кроме того, такая одежда появилась в ассортименте таких марок, как PrettyLittleThing, Jacquemus, Cult Gaia и других.

В августе Меган Фокс поддержала упомянутый тренд и надела расстегнутый кардиган на голое тело. Папарацци засняли 35-летнюю знаменитость в Лос-Анджелесе в оголяющем грудь кардигане бренда Jacquemus, стоимость которого составляет 410 долларов (30 тысяч рублей).