Одежде из 1990-х и 2000-х предрекли возвращение в моду благодаря Белле Хадид

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид вернет в моду одежду, которая пользовалась популярностью в 1990-х и 2000-х годах. К такому выводу пришли журналисты издания Instyle.

Согласно материалу, манекенщица перестала появляться на публике в современных вещах, отдавая предпочтение нарядам, которые вдохновлены модой прошлых десятилетий. Редакторы составили подборку образов, которые, по их мнению, вновь станут трендовыми благодаря Хадид.

Среди такой одежды, например, оказались облегающие брюки-клеш с вырезами на нижней части живота. Знаменитость надела их вместе с майкой, декольте которой украшено кружевом, и остроносыми туфлями на высокой шпильке. «Она соединила в этом выходе все тренды 2000-х годов», — пояснили авторы текста.

Кроме того, модель прошлась по улицам Нью-Йорка в мешковатых джинсах с заниженной талией и кроп-топе с принтом в виде поцелуев, который оголял ее живот. Свой образ она дополнила классической моделью кроссовок бренда Adidas и бейсболкой с красным козырьком.

Помимо этого, Хадид неоднократно выходила в свет в топах со скрепкой в области декольте и костюмах с яркими узорами, популярными в начале нулевых. Например, папарацци засняли ее в лонгсливе и облегающих брюках Jean Paul Gaultier с золотистым орнаментом и грубых ботинках.

Журналисты также включили в подборку мешковатую одежду, укороченные худи и кардиганы, а также сапоги на низком каблуке, которые знаменитость носит преимущественно с мини-платьями и юбками.

В августе Белла Хадид прошлась по улицам в обнажающем грудь топе в стиле 90-х. Речь идет о черной майке из полупрозрачного материала и двумя пуговицами в области декольте. Тогда манекенщица надела еще облегающую юбку с узорчатым принтом и черные сапоги.