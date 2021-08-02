Белла Хадид прошлась по улицам в обнажающем грудь топе в стиле 90-х

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид прошлась по улицам Нью-Йорка в откровенном образе в стиле 90-х и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 24-летнюю знаменитость в частично обнажающем грудь черном топе из полупрозрачного материала и двумя пуговицами в области декольте, а также в облегающей юбке с узорчатым принтом и черных сапогах. На Хадид были солнцезащитные очки, медицинская маска, а также несколько украшений.

Читатели издания обругали внешний вид манекенщицы в комментариях. «Она словно отчаянно нуждается во внимании. У нее ужасное чувство стиля», «Неужели при всех своих деньгах она не могла себе позволить вещи из более плотной ткани?», «Она отвратительна», «Кто, черт возьми, так одевается на людях? Нелепо», «В наши дни все выставлено напоказ. Нет ничего священного», — писали они.

В июне Белла Хадид прошла по улицам Парижа без белья в вещи в стиле 90-х. Папарацци запечатлели ее в топе с разноцветным принтом и завязками в области декольте, широких темно-синих брюках на низкой посадке, коричневом кожаном пиджаке и грубых черных ботинках.