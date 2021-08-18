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Меган Фокс поддержала тренд и надела расстегнутый кардиган на голое тело

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Фото: London Entertainment / Shutterstock / REX

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс вышла в свет в откровенном образе и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует портал Who What Wear.

35-летняя знаменитость поддержала тренд на обнажающие грудь топы, который задала манекенщица Белла Хадид, неоднократно появлявшаяся на публике в подобных вещах. Фокс прошлась по улицам Лос-Анджелеса в расстегнутом кардигане бренда Jacquemus, надев его на голое тело. Его стоимость на сайте модного дома составляет 410 долларов (30 тысяч рублей).

Помимо этого, Фокс запечатлели в прямой юбке длины макси той же марки за 605 долларов (44,5 тысячи рублей) и желтых босоножках на каблуках Femme Los Angeles за 189 долларов (13,9 тысячи рублей). Свой образ она дополнила небольшой сумкой Mietes, цена которой составляет 660 долларов (48,6 тысячи рублей).

В мае Меган Фокс вышла на публику в другом наряде без белья и была пристыжена в сети. Модель пришла на премию Billboard Music Awards вместе со своим возлюбленным — рэпером и певцом Machine Gun Kelly — в черном платье в виде боди с частично оголяющими грудь и талию разрезами, а также юбкой из полупрозрачного материала.

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