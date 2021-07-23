Меган Фокс снялась в бюстгальтере для обложки журнала и была обругана в сети

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс снялась в откровенном наряде для обложки журнала Basic и была обругана в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

На размещенном кадре 35-летняя знаменитость позирует в черном бюстгальтере, чашки которого выполнены в форме сердец, и светло-голубых широких джинсах бренда Good American стоимостью 109 фунтов стерлингов (11 тысяч рублей). Ее образ дополнили крупные серебристые серьги-кольца. Волосы актрисы распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Читатели издания раскритиковали внешний вид звезды в комментариях под материалом. «Ее истинное лицо давно куда-то пропало, как и у Ким Кардашьян. Сейчас они обе выглядят как лошади», «Не понимаю, почему она здесь такая страшная? Либо операции, либо фотошоп», «Боже, она такая уродливая», «Почему ей не стыдно показывать свое лицо?», «Отвратительная внешность», — высказывались они.

В мае Меган Фокс вышла на публику в оголяющем грудь наряде и была пристыжена в сети. Модель появилась на музыкальной премии Billboard Music Awards вместе со своим возлюбленным — рэпером и певцом Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер). Фокс выбрала для мероприятия черное платье в виде боди с частично оголяющими грудь и талию разрезами, а также юбкой из полупрозрачного материала.