Кендалл Дженнер снялась обнаженной для рекламы бренда и стала мемом в соцсетях

Супермодель Кендалл Дженнер стала объектом шуток в сети после съемки для бренда Jacquemus

Супермодель Кендалл Дженнер стала героиней мемов в соцсетях из-за своего внешнего вида на кадрах новой съемки для рекламы коллекции La Montagne французского бренда Jacquemus. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

Так, на размещенном в сети фото 25-летняя манекенщица позирует обнаженной в розовых гольфах и босоножках на небольшом каблуке. Ее образ дополнили прямоугольная сумка такого же цвета, а также крупные серьги. Дженнер снялась боком к камере, держась руками и ногами за зеленый канат.

На втором фото, которое появилось в Twitter-аккаунте модного издания Iamfashion, знаменитость также запечатлена боком к фотографу. Однако на этот раз она позирует в укороченном красном пуховике, находясь в рыболовной сети.

Пользователи соцсетей принялись обсуждать внешний вид Дженнер в комментариях под постами. Одни принялись критиковать ее выражение лица и позу. «Это просто ужасно», «Я готова уснуть из-за этих фото, безумно скучно», «Нелепый снимок и такое же нелепое выражение лица», «В Кендалл нет ничего, кроме худобы», «Мне некомфортно на нее смотреть», — высказывались они.

Другие юзеры принялись шутить над героиней съемки. «Аксессуары бренда выглядят на фото живее, чем Кендалл», «Она действительно словно рыба», «Это похоже на одну из съемок шоу "Топ-модель по-американски", когда моделей снимали в рыболовных сетях», «Ей очень скучно», — писали комментаторы.

В феврале Кендалл Дженнер стала героиней мемов в соцсетях из-за своего внешнего вида на кадрах новой съемки для американской версии модного журнала Vogue. В частности, пользователи сети были озадачены нелепыми нарядами и походкой манекенщицы.