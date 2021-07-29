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Преступница с внешностью Ким Кардашьян стала мемом в соцсетях

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Фото: @CourtNewsUK

Преступница из Великобритании с внешностью американской телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян стала объектом шуток в соцсетях. Соответствующие комментарии появились под записью новостного портала CourtNewsUK в Twitter.

В издании говорилось о 30-летней Таре Хэнлон (Tara Hanlon), которая сделала ряд пластических операций (например, увеличила губы) ради сходства с Кардашьян. Известно, что британка занималась нечестным бизнесом и была приговорена к двум годам и десяти месяцам тюрьмы за отмывание пяти миллионов фунтов стерлингов (около 511 миллионов рублей). Ее задержали в октябре 2020 года в аэропорту Хитроу, когда она хотела отправиться в Дубай с крупной суммой денег.

Фото преступницы стало вирусным в соцсетях. Юзеры Twitter сочли, что злоумышленница совсем не похожа на телезвезду, и принялись делиться мемами в комментариях. «Если она двойник Ким Кардашьян, могу ли я называть себя копией Рианны?», «Они похожи, потому что обе — женщины?», «Она скорее напоминает [американского певца] Майкла Джексона», «Не вижу сходства», «Как Ким? Что? И как вы пришли к такому умозаключению?» — писали они.

В ноябре 2020 года модель стала плюс-сайз-двойником Ким Кардашьян и рассказала о травле в сети. Сэмми Кригер из Портленда гордится тем, что, по ее словам, выглядит точно так же, как телезвезда или ее младшая сестра Кайли Дженнер. Героиня материала рассказала, что со временем научилась давать отпор хейтерам и не обращать внимания на негатив.

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