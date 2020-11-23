Модель стала плюс-сайз-двойником Ким Кардашьян и рассказала о травле в сети

Жительница американского штата Орегон, которая прославилась благодаря сходству с телезвездой и предпринимательницей Ким Кардашьян-Уэст, рассказала о жизни в роли плюс-сайз двойника знаменитости. Ее историю приводит The Sun.

28-летняя Сэмми Кригер (Sammy Krieger) из Портленда гордится тем, что, по ее словам, выглядит точно так же, как телезвезда или ее младшая сестра Кайли Дженнер. Она построила весь свой образ на копировании нарядов знаменитости. «Мне нравится повторять стиль Ким, потому что она очень модная и соответствует всем последним фэшн-трендам», — сказала девушка.

Более того, героиня материала утверждает, что ее партнер Лакшери Джонс (Luxury Jones) «ничем не отличается» от мужа Кардашьян рэпера Канье Уэста, что делает их «идеальной парой». «Мой парень определенно ведет себя как Уэст. Он чувствует себя гораздо большим "гангстером", чем Канье», — подчеркнула Кригер.

Согласно материалу, американка гордится своей полнотой, но часто подвергается оскорблениям со стороны других крупных женщин. «Я идентифицирую себя крупным человеком. Но некоторые люди не верят, что я ношу вещи размера XL и 1XL, потому что у меня необычное телосложение. У меня большие бедра и ягодицы, но узкая талия и плоский живот. Иногда я работаю моделью для компаний одежды, которые специализируются на нарядах для больших женщин. Я сталкиваюсь с травлей по поводу того, что я "недостаточно крупная", чтобы называть себя плюс-сайз», — поделилась она.

По словам героини, со временем она научилась давать отпор хейтерам и не обращать внимания на негатив. «Каждый имеет право на собственное мнение, и я не собираюсь спорить с тем, кто называет меня жирной. Да, я толстая, я зарабатываю деньги, и я счастлива. Если люди действительно довольны своей жизнью, у них не будет времени за кем-либо следить, а тем более писать злостные комментарии», — пояснила модель.

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