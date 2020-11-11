20-летний двойник Одри Хепберн рассказал о трудностях жизни с лицом звезды

Жительница Великобритании, которая прославилась в соцсетях благодаря внешнему сходству с актрисой и фотомоделью Одри Хепберн, рассказала о трудностях жизни с лицом звезды. Ее историю приводит Daily Mail.

20-летняя Ханна Бейкер (Hannah Barker) из Эссекса работает аниматором на детских праздниках и признается, что последние пять лет незнакомцы постоянно принимают ее за Хепберн. Раньше девушка не обращала внимания на их удивленные взгляды и комментарии, однако сейчас нашла преимущества своей особенности.

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Бейкер начала копировать стиль и прическу звезды, а также ее знаменитые фотографии и сцены из кино. «Я просто родилась с ее лицом — сама вселенная выдумала такое совпадение. Мне вечно говорят, что я ее двойник, и спрашивают, не состоим ли мы в родстве. Но я уверена, что нет», — поделилась британка.

Аниматорша размещала в Facebook фотосессии, во время которых она в точности повторяла образы героинь Хепберн из фильмов «Завтрак у Тиффани» и «Римские каникулы», а затем принялась записывать ролики для TikTok, полностью имитируя мимику, акцент и манеры актрисы. По словам Бейкер, просмотревшие ролики пользователи постоянно рекомендуют ей сняться в биографическом фильме о жизни Одри Хепберн.

«Но негативную реакцию я тоже получаю. Люди старшего поколения, которые выросли на фильмах с Одри, критикуют меня за попытку казаться кем-то другим», — посетовала британка.

Ради полного сходства с кумиром, Бейкер использует много косметики, а также носит утягивающий корсет, поскольку ее пропорции еще не в полной мере совпадают со стройной фигурой модели. В настоящий момент девушка мечтает устроить фотосессии в Париже и Риме, а также сделать татуировку с лицом знаменитости, поскольку она оказала сильное влияние на ее жизнь.

В августе журналисты нашли в Тбилиси двойника американской супермодели Кендалл Дженнер. По словам торгового представителя и блогерши Теоны Чачуа, она не замечала сходства о звездой до тех пор, пока не прославилась в соцсетях в 2018 году.