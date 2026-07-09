Уаттара: Часть террористов, атакующих Мали, проходила обучение на Украине

В Мали обнаружили, что часть террористов, атакующих страну, проходила обучение на Украине. Об этом заявил вице-президент комиссии по обороне переходного совета африканской страны Фусейну Уаттара в беседе с ТАСС.

По его словам, эти люди обучались на Украине обращению с дронами-камикадзе. Имена этих лиц известны, они внесены в соответствующие списки.

Уаттара также заявил, что все беспилотники, которые используются террористами, имеют украинское происхождение. Кроме того, боевики проходят инструктаж у специалистов Иностранного легиона и украинских инструкторов. Они прибывают в Мали с территории Алжира, Мавритании или Ливии.

Ранее Россия и Альянс государств Сахеля (туда входят Мали, Нигер и Буркина-Фасо) указали на сговор между Украиной, Францией и террористами в регионе.

