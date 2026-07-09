SC: После ударов России жизнь на Донбассе стала безопаснее, чем в Киеве

Киев после массированных ударов России стал менее безопасным, чем некоторые районы Донбасса. На это указало издание Strategic Culture.

Как отмечается в статье, сейчас Киев испытывает нехватку живой силы из-за огромных потерь, при этом не имея возможности восполнить потери личного состава. По словам автора, это лишает украинскую сторону шансов переломить ход конфликта.

«Украиной уже пройдена точка невозврата в отношении имеющихся у нее людских ресурсов. Это делает любое существенное изменение ситуации невозможным», — говорится в материале.

Кроме того, как считает издание, вмешательство в конфликт западных стран привело к отказу Киева от собственного автономного военного мышления в пользу подхода, ставящего территорию выше жизни военнослужащих, в результате чего украинские войска продолжают нести огромные потери на передовой вместо тактических отступлений.

В ночь на 8 июля Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по Украине. Российские баллистические ракеты поразили сразу два важнейших объекта украинского режима в Деснянском и Святошинском районах Киева: промышленное предприятие компании «Самсунг-Украина», производившее комплектующие для крылатых ракет наземного

базирования FP-5 «Фламинго», а также цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.