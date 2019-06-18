Мужчинам запретили создавать комедийные телешоу самостоятельно

Популярный британский телеканал ITV объявил, что больше не будет снимать комедийные шоу, сценарий к которым писали исключительно мужские команды или коллективы, в составе которых только одна женщина. Такое заявление сделала глава комедийного контента компании Саскиа Шустер (Saskia Schuster).

«Очень часто атмосфера в команде сценаристов оставляет желать лучшего. В ней может быть агрессия или даже травля», — описала работу в мужском коллективе Шустер. По ее словам, она приняла решение изменить политику телеканала после того, как узнала, что только каждый пятый присылаемый ей на одобрение сценарий написан женщиной.

Шустер уже не первый раз защищает права женщин на телеканале. В феврале 2018 года она запустила проект Comedy 50:50, в рамках которого обязала сценарные команды стремиться к равному количеству мужчин и женщин в них, а также создала независимую базу женщин-сценаристов.

Ранее, в марте 2019 года, британские пользователи обнаружили сексизм в мультфильме «Свинка Пеппа». По их мнению, создатели использовали по отношению к маме-свинке устаревшую и стереотипную гендерную формулировку.

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