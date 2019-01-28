В ОАЭ все премии за продвижение гендерного равенства выиграли мужчины

Мужчины стали лауреатами всех премий, вручаемых за продвижение равенства полов на рабочих местах в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает Mirror.

Премьер-министр и вице-президент страны Мохаммед ибн Рашида Аль Мактум вручил награды в разных категориях, среди которых были «лучшая правительственная организация, поддерживающая гендерное равенство», «лучшее федеральное учреждение, поддерживающее гендерное равенство» и «лучшая инициатива по поддержке гендерного равенства».

Заместитель премьера и по совместительству глава МВД генерал Саиф ибн Зайед Аль Нахьян получил награду, став самым активным борцом за гендерное равенство. Ее он заслужил тем, что ввел отпуск по уходу за ребенком в армии ОАЭ.

В пресс-службе Дубаи заявили, что гордятся успехами эмиратских женщин и тем, какую роль они играют в построении будущего страны.

В октябре сообщалось, что женщину в ОАЭ приговорили к трем месяцам заключения за то, что та смотрела в телефон своего мужа и смеялась над увиденным без разрешения.

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