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21:06, 6 июля 2026Культура

Диана Арбенина упала в воду на концерте

Певица Диана Арбенина упала в воду прямо во время выступления под открытым небом
Андрей Шеньшаков

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Певица Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы», упала в воду во время выступления на московском фестивале «Заряд Фест». Об этом стало известно из роликов очевидцев, опубликованных в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах видно, что Арбенина пела на сцене, которая располагалась на воде. В первых «рядах» были зрители на сапбордах. Во время выступления артистка решила отправиться в «зал» к своим поклонникам, начала ходить по сапбордам и поскользнулась. Она несколько раз нырнула в воду, прервав исполнение трека.

«Шанс, что Арбенина пойдет по сапам, упадет в воду, потом сама нырнет несколько раз, уронит спасателя в воду, минимален, но никогда не равен нулю», — подписала одна из зрительниц концерта свое видео.

Ранее российская певица и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина упала с балкона в зал во время концерта в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во время выступления артистки в клубе «А2».

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