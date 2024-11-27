Арбенина упала с балкона во время концерта

Певица Диана Арбенина упала с балкона в зал во время концерта в Петербурге

Российская певица и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина упала с балкона в зал во время концерта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел во время выступления артистки в клубе «А2». По словам очевидцев, Арбенина захотела пройтись по сетке вдоль балконов, но провалилась в фан-зону. Зрители смогли поймать певицу за руку и помогли ей забраться обратно на балкон. По предварительным данным, она не пострадала.

Ранее американская певица Оливия Родриго провалилась под сцену во время концерта в Мельбурне. Исполнительница не заметила отверстие в полу и на несколько секунд пропала из виду, однако быстро вернулась на сцену и с юмором прокомментировала свое падение.