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15:11, 15 октября 2024Культура

Американская певица провалилась под сцену во время концерта

Певица Оливия Родриго провалилась под сцену во время выступления в Мельбурне

Кадр: The Guardian

Американская певица Оливия Родриго провалилась под сцену во время концерта в австралийском Мельбурне. Видео инцидента опубликовало издание The Guardian.

Готовясь исполнить одну из своих песен, девушка не заметила отверстие в полу и на несколько секунд пропала из виду. Однако быстро вернулась на сцену и с юмором прокомментировала свое падение.

«О, боже мой, это было очень весело. Со мной все в порядке», — сказала Родриго с улыбкой.

Ранее сообщалось, что Родриго раздала зрителям презервативы на своем концерте в США.

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      Андрей Шеньшаков
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