Американская певица провалилась под сцену во время концерта

Певица Оливия Родриго провалилась под сцену во время выступления в Мельбурне

Американская певица Оливия Родриго провалилась под сцену во время концерта в австралийском Мельбурне. Видео инцидента опубликовало издание The Guardian.

Готовясь исполнить одну из своих песен, девушка не заметила отверстие в полу и на несколько секунд пропала из виду. Однако быстро вернулась на сцену и с юмором прокомментировала свое падение.

«О, боже мой, это было очень весело. Со мной все в порядке», — сказала Родриго с улыбкой.

Ранее сообщалось, что Родриго раздала зрителям презервативы на своем концерте в США.