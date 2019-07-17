Голый бездомный и собака с дилдо испортили парню предложение руки и сердца

Пользователь Reddit c ником EdwardScissorFingers рассказал о том, как его вечер, во время которого он должен был сделать предложение девушке, пошел не по плану. Его пост набрал больше 60 тысяч лайков.

По словам юзера, он взял у соседа машину и поехал домой к девушке, когда вдруг его внимание отвлек голый бездомный мужчина, бегущий за собакой, у которой в пасти был дилдо. Из-за этого пользователь не заметил затормозившего перед ним грузовика и врезался в него.

Во время происшествия парень потерял кольцо, а затем ему пришлось ехать в больницу. Он признался, что сосед расстроился, что его машину разбили, а родители девушки были разочарованы тем, что предложение их дочери так и не сделали. «От выходных у меня остались лишь синяки и счета», — заключил EdwardScissorFingers.

Некоторые пользователи в комментариях предполагали, что это знак свыше, к которому автору поста стоит прислушаться. Однако большинство посчитали, что теперь у юзера есть интересная история, которую можно рассказывать детям.

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