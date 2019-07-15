Парень хотел сделать приятное девушке и опозорился

В Австралии мужчина несколько месяцев ухаживал за искусственным домашним растением своей девушки и рассмешил ее. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Иоланда Гарберс (Yolanda Garbers) рассказала в группе Kmart Home Decor & Hacks в Facebook о том, что ее молодой человек кропотливо ухаживал за растением, а затем узнал от нее, что оно искусственное. Многих пользователей в комментариях позабавила эта ситуация.

Комментаторы вспомнили похожие истории. «После того, как я вернулся, мой папа очень гордился собой и сказал, что был осторожен с поливом, так как знал, что суккулентам не нужно много воды. А это был просто искусственный цветок из IKEA», — рассказал один из них.

«Мой муж поливал наш цветок год. Он даже использовал удобрения и сказал мне, какой из него вышел отличный садовник. А затем супруг сильно расстроился, когда я сказала ему, что это искусственный цветок», — говорится в одном из комментариев.

Ранее в мае пользователь Reddit рассказал, что бросил свою невесту перед свадьбой из-за того, что она не проследила за его псом во время девичника у него дома. Как оказалось, девушки оставили шоколад и напитки на столиках, а собака бродила между ними и ела сладости, из-за чего ее пришлось лечить у ветеринара.

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