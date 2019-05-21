Мужчина бросил невесту перед свадьбой за «наплевательское» отношение к псу

Пользователь Reddit рассказал,что бросил свою невесту перед свадьбой из-за того, что она не проследила за его псом. Как сообщает издание The Sun, он объяснил, что собака без присмотра съела несколько шоколадных конфет.

28-летний мужчина признался, что находился в отношениях со своей 27-летней возлюбленной четыре года. У автора поста также живет собака — семилетняя помесь лабрадора, которую он называет «лучшим псом из когда-либо существовавших».

Невеста устроила девичник у него дома, но попросила оставить собаку с ней. Мужчина уехал на выходные к родителям и велел ей запереть пса в спальне на время вечеринки.

«В пять часов утра в субботу она мне позвонила и сказала, что с собакой что-то не так. Она была пьяна, так что я отправил ее к ветеринару на такси. Когда я приехал на место, она выглядела так, будто бы плакала часами и не могла говорить. Две ее подруги сказали мне, что пес жив, но ему очень плохо», — написал мужчина. Он обнял невесту и жалел ее, пока не узнал причину недомогания питомца.

Как оказалось, девушки оставили шоколад и напитки на столиках, а собака бродила между ними и ела сладости.

Когда пара вернулась домой, мужчина прогнал невесту и заявил, что свадьба отменяется. После этого все друзья и родственники попросили его простить девушку. Он отметил, что та не раз совершала опрометчивые поступки: переписывалась за рулем и оставляла вещи на плите, а потом чуть не устраивала пожар.

Спустя некоторое время пользователь добавил, что остыл и осознал, что дело не в собаке, а в «ее наплевательском отношении к жизни других людей и животных». «Лучше уж побуду сволочью, чем буду переживать каждый раз, когда ребенок остается с ней», — заключил он.

Комментаторы отметили, что мужчина вряд ли любил свою невесту и просто нашел повод, чтобы уйти от нее. Они предположили, что с ребенком она бы вела себя более ответственно.

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