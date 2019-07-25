Раскрыты главные заблуждения о мужчинах

Мужчины сообщества Reddit рассказали о самых популярных мифах о представителях своего пола в обществе. Все началось с вопроса одного из пользователей о том, какое распространенное заблуждение их больше всего раздражает.

Zentox отметил, что зачастую долгий прием ванны или душа мужчиной означает, что мужчина также мастурбировал. «Мы не всегда дрочим, иногда мы просто наслаждаемся душем или смотрим мемы», — добавил он. Другой пользователь призвал помнить, что у мужчин тоже бывают проблемы с самооценкой. «Вы обычно слышите о бодипозитиве только когда речь идет о женских телах», — пояснил юзер с ником lewdel00.

Sbroll пожаловался на то, что мнение мужчин почти никогда не учитывается при подготовке свадебной церемонии, считается, что они не заинтересованы. «У меня были идеи, как я хотел это осуществить и оформить. Но? мой бог, никто не подумал, что мне есть до этого дело, хотя я регулярно пытался объяснить свое видение», — рассказал он.

-Words-Words-Words- указал, что мужчины тоже эмоциональны, даже если иногда не показывают этого. По его словам, в некоторых ситуациях эмоции не заметны на лице, но это не означает, что внутри мужчина ничего не испытывает. Urera признал, что мужчинам также нравятся комплименты, хотя им их говорить не принято.

Юзер Kiyohara призвал не считать образы мужчин в рекламе близкими к реальным. Он отметил, что в роликах их обычно представляют совершенно неготовыми к самостоятельной жизни, неспособными стирать, готовить, воспитывать детей без жен, хотя на самом деле в большинстве случаев это совершенно не так. MuppetHolocaust рассказал, как знакомая из-за его умения помогать по дому посчитала это «хорошим воспитанием со стороны жены или девушки». «Нет, мы смогли сами стать достойными людьми без помощи женщин», — заметил он.

Ранее пользователи Twitter поделились мифами, в которые они верили в детстве, и удивились, поняв, какими наивными они были раньше.

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