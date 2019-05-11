В сети вспомнили о мифах и страхах из детства и поразились своей наивности

Пользователи Twitter развернули тред о своем восприятии мира и детстве и поделились мифами, в которые раньше верили. Обсуждение этой темы началось с публикации юзера @turbojedi, который рассказал о нескольких таких «глупых вещах».

— Некстджен и Усиление (@turbojedi) 10 мая 2019, 16:40

«Помню, что в мою голову не вмещалась концепция "сдачи" в магазине; считал, что это видимо какое-то количество денег (установленное заранее, и все взрослые откуда-то всегда его знают), которые продавец возвращает покупателю за то, что тот такой клевый и что-то купил именно у него», — указал автор в одном из своих твитов.

В ответ он получил множество комментариев с рассказами других пользователей. Многие из них оказались достаточно логичными с точки зрения ребенка, другие поражали своей наивностью. Например, юзер @@anka_yu сообщила, что не трогала желтые цветы «под кодовым названием "куриная слепота"» и думала, что от этого можно ослепнуть. На это другой пользователь добавил, что боялся почесать или намочить манту, потому что тогда ему бы ампутировали руку. Третий считал, что игла может уколоть так сильно, что попадет в вену, а по ней вместе с кровью в сердце.

Один из юзеров указал, что многие мифы были придуманы в детстве после просмотра кино. «Смотрел какой-то фильм, в котором машина взорвалась через некоторое время после того, как ее завели, но как-то упустил момент, из-за чего. После этого много лет думал, что если из заведенной машины вынуть ключ, то она взорвется», — рассказал автор комментария. Еще одна девушка написала, что до последнего надеялась получить письмо из Хогвартса и воображала, что ночью игрушки оживают и могут убить, если плохо с ними обращаться.

Многие твиты касались детского отношения к телевидению. Так, некоторые писали, что считали все происходящее на экране транслируемым в прямом эфире или даже реальным. Многие думали, что актеры умирают в фильмах по-настоящему. Другие думали, что внутри телевизора живут маленькие люди, а дикторы наблюдают за зрителями.

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