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Названы самые раздражающие действия в сексе

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Пользователи Reddit назвали самые раздражающие и скучные действия в сексе. Обсуждение запустил пользователь под ником kellywithayy, задав вопрос: «Какая самая раздражающая часть секса, о которой никто никогда не говорите?» Тред получил более шести тысяч комментариев за несколько часов.

Многие пользователи сошлись во мнении, что долгое ожидание оргазма портит любой секс. Юзер под ником YourOneeSama уточнил, что это изматывает: «Некоторое время все еще хорошо, но в итоге ты просто останавливаешься и сдаешься». Комментаторы подтвердили, что никакого удовольствия от процесса в такие моменты получить уже невозможно. Часть пользователей назвали смену позиции «убийцей настроения», другие возразили, что намного сложнее сохранить запал, пока раздеваешься.

Некоторые назвали скучными и раздражающими действия, которые приходится предпринимать после секса, например, уборка и мытье. Один из комментаторов заметил, что всегда с улыбкой наблюдал, как его любовница изо всех сил пыталась отмыться. Часть подписчиков треда восприняли это как повод для шуток. «Мытье, сушка, выкачивание вашей партнерши и помещение ее обратно в коробку», — иронизировали они.

Большинство мужчин назвали худшим моментом в сексе внезапный спад эрекции. «Вы снова пытаетесь это сделать, презерватив весь мешковатый и как будто болтается свободно. Все, что я думаю, это "давай, парень"», — поделился юзер под ником desperadohooligan. Один из комментаторов заметил, что решил употреблять медицинские препараты для потенции, чтобы избежать таких неприятных казусов.

Практически все пользователи сошлись во мнении, что некоторые особенности физиологии всегда преследуют людей во время секса — от внезапных судорог до неожиданных неприятных звуков, — однако с этим следует справляться с юмором.

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