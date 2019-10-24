США сымитировали бомбардировку российской военной базы в Калининграде

Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США Boeing B-52H Stratofortress отработал бомбардировку базы Балтийского флота возле Калининграда. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте PlaneRadar, который отслеживает полеты военной авиации.

Самолет с бортовым номером 61-0025 и позывным BRIG01 взлетел с авиабазы Файрфорд в Великобритании. Бомбардировщик выполнял маневры на высоте шесть тысяч метров, полет проходил на скорости 662,8 километра в час.

Boeing B-52H приблизился к Калининградской области 23 октября в 15:40. Сколько продолжалась отработка бомбардировки российской базы, неизвестно.

23 октября сообщалось, что два американских бомбардировщика совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма. Полет продолжался 12 часов, в тренировочном процессе также участвовали военные Украины, Грузии и Румынии.

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