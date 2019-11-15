Опубликовано видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Видео: Телеканал «Звезда»

Опубликованы кадры высадки российских военных на бывшей американской базе в Сирии. Видео разместил телеканал «Звезда».

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Отмечается, что на этой территории в городе Метрас планируется создать пункт выдачи гуманитарной помощи местным жителям. В свою очередь, полевой аэродром теперь контролируется силами сирийской армии. Известно, что авиабаза США «Сиррин» была одним из самых крупных их объектов в этой стране. Отмечается, что в целом она находится в хорошем состоянии. К примеру, по словам военных, тренажерный зал остался «практически нетронутым», ровно как и пригодной для использования оказалась взлетно-посадочная полоса.

Ранее стало известно, что военная полиция России установила контроль над бывшей американской базой рядом с сирийским Кобани. После этого российские военные организовали патрулирование по периметру базы, а также проверяют ее на отсутствие взрывоопасных предметов.

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