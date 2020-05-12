Россию признали главной угрозой безопасности Польши

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую Стратегию национальной безопасности, где описаны текущие угрозы и проблемы, а также предлагаются варианты их решения. Об этом сообщает агентство PAP.

После подписания документа польский лидер заявил, что стратегия отражает изменения, произошедшие за последние пять лет. Он отметил, что предыдущая стратегия была принята в 2014-м.

Источник РИА Новости сообщает, что в новом документе Москву признали главной угрозой из-за ее «агрессивной политики».

2 апреля министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии COVID-19 для дезинформации. По словам политика, Москва «представляет угрозу в районе Балтийского и Черного морей, на Украине и в Сирии» и «осуществляет дезинформационную кампанию, используя текущую пандемию нового коронавируса».

Между тем за месяц до этого Чапутович заявил о желании Варшавы улучшить отношения с Москвой. По его мнению, между Польшей и Россией должны существовать нормальные отношения, так как это соседние страны.

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