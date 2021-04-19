Российские пранкеры позвонили американскому сенатору и поговорили о санкциях

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) позвонили американскому сенатору Бену Кардину от имени французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана и вице-президента ПАСЕ от Украины Александра Мережко. Запись их беседы опубликована на YouTube-канале Vovan222prank.

В начале разговора пранкеры обсудили с Кардином санкции против России. Сенатор подчеркнул важность совместной работы США и Европы в этом направлении. «Мы хотим ввести санкции против тех предприятий, которые работают с Россией, чтобы построить "Северный поток-2"», — отметил он. Пранкеры предложили ввести аналогичные меры против немецких чиновников, поддерживающих проект.

От лица Ле Дриана один из пранкеров сказал, что узнал о намерении США организовать кибератаку на российские информационные системы. «Все инструменты должны быть использованы, включая санкции. Мы должны агрессивно защищаться и агрессивно реагировать», — ответил ему Кардин.

Во время беседы пранкеры также заявили, что российский бизнесмен Евгений Пригожин путешествует по Европе по поддельным документам. Они заверили сенатора, что Пригожин приедет на конкурс «Евровидение» в Нидерландах и будет пытаться подкупить жюри. «Было бы прекрасно поймать Пригожина там и арестовать», — заявил пранкер.

Вован и Лексус также обсудили с Кардином проблему расизма в британской королевской семье и обвинили сенатора в том, что он расист.

Ранее Вован и Лексус позвонили американскому актеру Дэвиду Духовны и поговорили с ним о чипировании, представившись экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом. Во время разговора пранкеры заявили, что инопланетяне вживили чип агенту Фоксу Малдеру, роль которого исполнял Духовны в «Секретных материалах». После этого их собеседник положил трубку.