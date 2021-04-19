Интернет и СМИ
 
Последние новости
Вертолет НАСА совершил первый полет на Марсе
Российский МиГ-31 перехватил самолеты США и Норвегии над Баренцевым морем
Нагорный Карабах заявил об отсутствии мира с Азербайджаном
Участвующим в Суперлиге футболистам запретят играть на чемпионатах мира и Европы
В Москве неожиданно перестали расти цены на бензин
Мощный пожар произошел в кампусе Кейптаунского университета
Названы дата и формат проведения «Бессмертного полка» в 2021 году
Германия призвала Россию сотрудничать с Украиной
Наряд жены Макрона на встрече с Зеленским обругали в сети
Новости партнеров
Прослушать новость

Российские пранкеры позвонили американскому сенатору и поговорили о санкциях

Перейти в «Мою Ленту»
Бен Кардин
Бен Кардин
Фото: Kevin Dietsch / Reuters

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) позвонили американскому сенатору Бену Кардину от имени французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана и вице-президента ПАСЕ от Украины Александра Мережко. Запись их беседы опубликована на YouTube-канале Vovan222prank.

В начале разговора пранкеры обсудили с Кардином санкции против России. Сенатор подчеркнул важность совместной работы США и Европы в этом направлении. «Мы хотим ввести санкции против тех предприятий, которые работают с Россией, чтобы построить "Северный поток-2"», — отметил он. Пранкеры предложили ввести аналогичные меры против немецких чиновников, поддерживающих проект.

От лица Ле Дриана один из пранкеров сказал, что узнал о намерении США организовать кибератаку на российские информационные системы. «Все инструменты должны быть использованы, включая санкции. Мы должны агрессивно защищаться и агрессивно реагировать», — ответил ему Кардин.

Во время беседы пранкеры также заявили, что российский бизнесмен Евгений Пригожин путешествует по Европе по поддельным документам. Они заверили сенатора, что Пригожин приедет на конкурс «Евровидение» в Нидерландах и будет пытаться подкупить жюри. «Было бы прекрасно поймать Пригожина там и арестовать», — заявил пранкер.

Вован и Лексус также обсудили с Кардином проблему расизма в британской королевской семье и обвинили сенатора в том, что он расист.

Ранее Вован и Лексус позвонили американскому актеру Дэвиду Духовны и поговорили с ним о чипировании, представившись экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом. Во время разговора пранкеры заявили, что инопланетяне вживили чип агенту Фоксу Малдеру, роль которого исполнял Духовны в «Секретных материалах». После этого их собеседник положил трубку.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские пранкеры дозвонились Джастину Трюдо и поговорили с ним
Российские пранкеры притворились Тихановской и позвонили главе парламента ЕС
Российские пранкеры разыграли американского губернатора
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0131 января

«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»

Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
08:0014 апреля

Ведущий в прямом эфире убежал в укрытие из-за выстрелов

05:5914 апреля

Телеведущая упала головой на унитаз и показала огромный шрам

05:3014 апреля

Директор американского телеканала признался в пропаганде против Трампа

Интернет и СМИ00:0214 января
Геннадий Горин

«Моя бывшая жена думает, что я дурачок»

Человек-феномен YouTube: как живет Геннадий Горин и за что его полюбили тысячи россиян
04:5414 апреля

Россиянам назвали способ обезопасить публичный Wi-Fi

22:3113 апреля

Доктор Мясников назвал бесполезным закрытие Турции

21:4813 апреля

Малышева рассказала о перенесенном COVID-19

Интернет и СМИ00:0128 декабря 2020

«Место для деградации»

TikTok стал главным приложением года. Как он перевернул весь мир и сделал своих звезд миллионерами?
20:5513 апреля

Комик рассказал об обмане с iPhone в России

20:0713 апреля

Россиянам рассказали о способах защититься от нового мошенничества в WhatsApp

19:0713 апреля

Доктор Комаровский вакцинировался и пошутил про чип от Билла Гейтса

Россия
700 тысяч человек привились от коронавируса в Подмосковье
«Госдепу лучше сделать паузу, скушать Твикс»
Отношения России и Запада резко ухудшились. Что говорят российские политики и чего ждать дальше?
Диетолог назвала разрушающие организм продукты
«Их просто выписывают на улицу, зашив сикось-накось»
В России изменили правила помощи раковым больным. Чего теперь боятся врачи и пациенты?
Роспотребнадзор рассказал о формировании двух «российских» штаммов коронавируса
Уничтоженная красота
Почему горит историческое и культурное наследие Санкт-Петербурга
Глава Якутии указал на возможности для молодежи в Нерюнгринском районе
Все материалы
Мир
В посольстве Чехии в России оставят пять дипломатов
Кубинские старцы
Фидель и Рауль Кастро правили Кубой больше 60 лет. Как заканчивается их эпоха?
Машину с семилетней девочкой расстреляли у Макдональдса
Турция одобрила производство российской вакцины «Спутник V»
Британия поборется с «враждебными» Россией и Китаем с помощью нового закона
Россия ввела санкции против США
Черный список американских чиновников и высылка дипломатов — чем Москва ответила Вашингтону
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
Все материалы
Экономика
Российский банк связал отзыв у него лицензии с торговлей долларами
Россия снизила вложения в американский госдолг
Точка кипения
Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?
Банк Хоум Кредит третий раз вошел в число лучших банков мира по версии Forbes
Суши весла
Трагедия на «Пелле» обнажила проблемы судостроительной отрасли
В Кремле заявили об экономической стабильности
Удобное время
На рекламном рынке ждут новых сделок M&A
Все материалы
Силовые структуры
В России раскрыли аферу в миллион евро на мебель для резиденции в Париже
ФСБ задержала консула Украины в Петербурге
Дипломат пытался получить секретную информацию. Его поймали с поличным
В российском суде арестант взял в заложники конвоира и был застрелен при побеге
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в концлагерях Восточной Пруссии
«Даже в 90-е бандиты себе такого не позволяли»
В Москве впервые за восемь лет убили вора в законе. Почему его называли агентом спецслужб?
ФСБ опубликовала видео задержания готовивших в Белоруссии военный переворот
Все материалы
Наука и техника
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года«Обманули самым неслыханным образом»
Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
«Мы как никогда близки к концу света»
 
«Ничто не могло спасти фашизм от катастрофы»
Как Красная армия после Украины освобождала Молдавию и Румынию. Редкие снимки Второй мировой войны
Последний вздох
Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Все материалы
Спорт
Российские фигуристы упрочили лидерство на командном ЧМ перед последним прокатом
Россиянин Немков оказался в больнице после защиты чемпионского титула Bellator
«Выжить было большим успехом»
Драки, переломы и тюрьма: как прошел самый жестокий матч в истории футбола
Россиянин Немков защитил титул чемпиона Bellator
Уле Гуннар СульшерМанчестер в огне
Лондонское дерби и испытания для манкунианцев — главные интриги тура АПЛ
Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от россиянина Рублева
«В три года выбил деду челюсть одним ударом»
Сын знаменитого боксера Кости Цзю не знает поражений на ринге. Повторит ли он успех отца?
Все материалы
Культура
Против рэпера Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Назван лучший мультфильм года
Тима БелорусскихТиму Белорусских приговорили к двум годам «домашней химии»
У популярного певца нашли гашиш и амфетамин. Он признался, что употребляет наркотики с 16 лет
Роберт Де Ниро пожаловался на бедность из-за разорительных трат бывшей жены
Оказался наш отец
Старость не радость: как фильм о деменции с Энтони Хопкинсом получил шесть номинаций на «Оскар»
Раскрыт размер платы музыкантам за каждое прослушивание на Apple Music
Все материалы
Интернет и СМИ
Россиянам показали порно в общественном туалете
«Эти бредовые идеи не могут помочь»
Как журналисты годами убеждали мир, что ВИЧ не существует, а потом сами умерли от СПИДа
Популярный блогер умер в 24 года
Дичь какая
Россияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
В Кремле прокомментировали обыски и задержания в студенческом журнале DOXA
«Я рад, когда надо мной смеются»
Он дружит со звездами и хранит тайны президентов. Как Дмитрий Гордон стал мемом в России?
Ургант высмеял появление Бузовой в жюри КВН
Все материалы
Ценности
Гвен Стефани снялась в наряде из клипа 25-летней давности и удивила фанатов
Капиталина Большакова«Душа русской женщины тоскует по празднику жизни»
Почему внешность жен бандитов из 90-х стала модным трендом у российской молодежи
Форму иностранных спортсменов на предстоящей Олимпиаде высмеяли в соцсетях
«Я удивлен, что у меня столько денег»
Как Барак Обама зарабатывает на роскошную жизнь после ухода с поста президента США
Фанаты увидели в танце Бритни Спирс в откровенном наряде призыв о помощи
OnlyFans-модель Мари Новосад«Я несу в этот мир наслаждение»
Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
Россияне принялись скупать дорогую одежду вопреки пандемии
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Тюремщица завела роман с заключенным и попала за решетку
«Он никогда никому не доставлял проблем»
Как бездомный унаследовал миллионы долларов, но так и не узнал об этом и умер под мостом
Диетолог предупредила об опасности березового сока
«Узнавали, что я русский, разворачивались и уходили»
История бывшего сотрудника уголовного розыска о жизни в Кремниевой долине
Медведь попытался пробраться в российскую школу и попал на видео
Принц в тени
Умер принц Филипп. Муж королевы Елизаветы II застал Гитлера, расцвет Beatles и распад СССР
Смертельно больная невеста не дожила до свадьбы несколько часов
Все материалы
Geely представила кроссовер Xingyue L, который появится в России
Тест обновленного Hyundai Santa Fe, который поменяли почти полностью
Первая встреча с рестайлинговым кроссовером, которому доработали дизайн, платформу, шасси и интерьер
Обновленная Lada Vesta получит систему мониторинга слепых зон
Mercedes-Benz EQS и еще 8 крутых «электричек»
Флагман электрической линейки Мерседеса и другие очень мощные электрокары со всего мира
Maserati представила свой первый гибридный кроссовер
Самая быстрая Kia — новый Stinger GT
Видео: изучаем Kia Stinger GT с V6, который быстрее Porsche Panamera
Новый Nissan X-Trail полностью раскрыли на видео и фотографиях
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы