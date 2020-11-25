Российские пранкеры дозвонились Джастину Трюдо и поговорили с ним

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) от имени правозащитницы Греты Тунберг позвонили премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Ролик с записью разговора доступен на YouTube-канале Vovan222prank.

Девушка-пранкер, нанятая Вованом и Лексусом, заявила об угрозе растущего международного кризиса и предвкушении Третьей мировой войны. Она попросила Трюдо повлиять на НАТО и президента США Дональда Трампа, а также пригласила премьер-министра вступить в закрытое сообщество для политических лидеров под ее предводительством.

«Я создам клуб для президентов и глав государств, которые поддерживают меня. Мировые правила должны измениться. Вы управляете большой страной, у вас есть влияние и власть. Вы можете повлиять на любого и вступить в наш клуб», — заявила пранкерша.

Трюдо ответил, что не готов вступить в закрытый клуб после одного разговора. Он отметил, что подумает о решении после того, как Тунберг объяснит ему все подробности и точное предназначение сообщества.

Пранкерша также попросила премьер-министра Канады позаботиться о герцоге Сассекском принце Гарри, потому что он «хороший парень», но его жена «часто манипулирует им».

В конце телефонного разговора девушка попросила познакомить ее с канадскими знаменитостями Терренсом и Филлипом (персонажами юмористического мультсериала «Южный парк» — прим. «Ленты.ру»). Трюдо ответил, что попросит своих помощников связать Тунберг с канадскими звездами.